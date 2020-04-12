Самая красивая футболистка мира показала тренировки с гирей на 9 месяце беременности: видео

Футболистка "Орландо Прайд" и сборной США Алекс Морган продолжает тренироваться, будучи на девятом месяце беременности.

Видео тренировки девушка выложила на своей странице в Instagram.

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Красавица не побоялась выполнить выпады на месте, отжимания от платформы и даже приседания с гирей.

Морган – победительница женской Лиги чемпионов в составе "Лиона" и двукратная чемпионка мира.

Спортсменка замужем за футболистом "Хьюстон Динамо" Сервандо Карраско. Пара ожидает появление дочери.

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