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Самая красивая футболистка мира показала тренировки с гирей на 9 месяце беременности: видео

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Алекс Морган / Instagram

Футболистка "Орландо Прайд" и сборной США Алекс Морган продолжает тренироваться, будучи на девятом месяце беременности.

Видео тренировки девушка выложила на своей странице в Instagram.

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Красавица не побоялась выполнить выпады на месте, отжимания от платформы и даже приседания с гирей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garage workout of the day! #powerrunsinthefamily #StayHomeStayMotivated

Публикация от Alex Morgan (@alexmorgan13)

  • Морган – победительница женской Лиги чемпионов в составе "Лиона" и двукратная чемпионка мира.
  • Спортсменка замужем за футболистом "Хьюстон Динамо" Сервандо Карраско. Пара ожидает появление дочери.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Беременность и роды
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