Самая престижная велогонка мира перенесена из-за коронавируса

Велгонока "Тур де Франс" перенесена на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Организаторы самой престижной веломногодневки мира "Тур де Франс" работают над тем, чтобы найти новую дату начала гонки – на фоне запрета массовых мероприятий во Франции как минимум до середины июля.

Первоначальные планы организаторов предполагали, что соревнование начнется в Ницце 27 июня и финиширует в Париже 19 июля. Пока нет шансов провести гонку в запланированные сроки.

Маршрут гонки составляет более трех тысяч километров, и ежедневно на дороги выходят примерно 500 тысяч любителей велоспорта.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телевизионном обращении 13 апреля, что строгий карантин во Франции продлится как минимум до 11 мая, а массовые собрания запрещены до середины июля. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил 14 апреля, что ASO должен перенести или отменить тур.

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