Самая сексуальная девушка-боец UFC провела тренировку обнаженной: фото

Американская красавица из UFC Пейдж Ванзант опубликовала фотографию голой тренировки с парнем Остином Вандерфордом, который также является бойцом MMA.

Снимок с ночной тренировки, опубликованный в ее Instagram, собрал уже почти 125 тысяч лайков.

Смотрите также Свитолина зажигает соблазнительными танцами в TikTok – видео

Ванзант выиграла восемь из двенадцати поединков в ММА. Последний раз Пейдж выходила в октагон против Рейчел Остович, над которой взяла верх. Из-за травмы девушка вынуждена была пропустить целый год.

По контракту с UFC у Ванзант остался еще один бой. Ее соперницей станет боец из Бразилии Аманда Рибас.

Больше фото Пейдж Ванзант:

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.