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Самая сексуальная девушка-боец UFC провела тренировку обнаженной: фото

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Пейдж Ванзант / UFC

Американская красавица из UFC Пейдж Ванзант опубликовала фотографию голой тренировки с парнем Остином Вандерфордом, который также является бойцом MMA.

Снимок с ночной тренировки, опубликованный в ее Instagram, собрал уже почти 125 тысяч лайков.

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Last nights workout ️‍♂️

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

  • Ванзант выиграла восемь из двенадцати поединков в ММА. Последний раз Пейдж выходила в октагон против Рейчел Остович, над которой взяла верх. Из-за травмы девушка вынуждена была пропустить целый год.
  • По контракту с UFC у Ванзант остался еще один бой. Ее соперницей станет боец из Бразилии Аманда Рибас.

Больше фото Пейдж Ванзант:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunshine mixed with a little bit of quarantine.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bad to the bone.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I love me. @ddlovato

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am I still sexy with all these arm bruises??? ️ #lover #fighter

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Смешанные единоборства Новости Спорта Спорт
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