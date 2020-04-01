Самая сексуальная девушка-боец UFC провела тренировку обнаженной: фото
Американская красавица из UFC Пейдж Ванзант опубликовала фотографию голой тренировки с парнем Остином Вандерфордом, который также является бойцом MMA.
Снимок с ночной тренировки, опубликованный в ее Instagram, собрал уже почти 125 тысяч лайков.
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- Ванзант выиграла восемь из двенадцати поединков в ММА. Последний раз Пейдж выходила в октагон против Рейчел Остович, над которой взяла верх. Из-за травмы девушка вынуждена была пропустить целый год.
- По контракту с UFC у Ванзант остался еще один бой. Ее соперницей станет боец из Бразилии Аманда Рибас.
Больше фото Пейдж Ванзант:
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