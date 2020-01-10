Самое милое видео дня: Усик показал тренировку с сыном

32-летний украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО), выступающий в супертяжелом весе, показал, как тренируется вместе со своим сыном.

На видео украинский боксер проводит разминку, а сын пытается повторить его движения. Ролик Усик разместил в Instagram.

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"Усик-младший", – прокомментировал ролик Александр.

Отметим, что у Александра Усика трое детей: двое сыновей – Кирилл, Михаил и дочь Елизавета.

Сопромоутер Усика Эдди Хирн рассказал, что следующий бой украинец проведет весной 2020 года против Дерека Чисоры. После этого поединка боксер якобы сразится с победителем пары Энтони Джошуа – Кубрат Пулев. Хирн заявил, что бой может состояться в марте в Англии.

Впрочем, промоутер Александр Красюк призвал не верить этой информации и не делать поспешных выводов.

Свой последний бой украинец провел в октябре. Усик дебютировал в супертяжах с победы над Чаззом Уизерспуном после семи раундов. Зато Чисора 26 октября по итогам 4 раундов победил Прайса.