24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Самое высокое здание мира украсили изображением Коби Брайанта с дочерью: видео

354 Читати новину українською
Коби Браянт / sportsmole.co.uk

В Дубае почтили память погибших Коби Брайанта и его дочери Джианны. Неделю назад, 26 января, Коби и его дочь погибли в трагической авиакатастрофе.

2 февраля вечером внешняя часть "Бурдж-Халифа" была украшена фиолетовым и золотистым освещением. Также было изображение легендарного игрока "Лейкерс" и его дочери.

Примечательно: Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста

Что такое "Бурдж-Халифа"?
Это самое высокое здание в мире. Высота 162-этажного небоскреба – 828 метров. Стоимость сооружения – 1,5 миллиарда долларов.

Что известно о смерти Коби Брайанта

  • Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января по местному времени.
  • Все девять человек, находившихся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша в баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
  • Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
  • Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
  • В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
  • В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
  • Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Брайанту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.
Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
92027
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол Погиб Коби Брайант
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:26 Вратарь отбил шайбу "ударом скорпиона" в матче НХЛ – впечатляющее видео
Юрій Семенюк 174
4 февраля 19:01 Ярмоленко может потерять половину зарплаты в "Вест Хэме": названы причины
Юрій Семенюк 549
4 февраля 13:50 Легионер "Динамо" забил невероятный гол ударом через себя в падении: видео
Юрій Семенюк 211
3 февраля 21:39 В Дагестане любительские команды устроили массовую драку во время матча – видео
Юрій Семенюк 221
3 февраля 18:46 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 2877
Новости
Больше новостей
Залиште відгук