Самое высокое здание мира украсили изображением Коби Брайанта с дочерью: видео

В Дубае почтили память погибших Коби Брайанта и его дочери Джианны. Неделю назад, 26 января, Коби и его дочь погибли в трагической авиакатастрофе.

2 февраля вечером внешняя часть "Бурдж-Халифа" была украшена фиолетовым и золотистым освещением. Также было изображение легендарного игрока "Лейкерс" и его дочери.

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Dubai displayed a tribute to Kobe and Gigi on the tallest building in the world pic.twitter.com/YSLNd3to8y — SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2020

Что такое "Бурдж-Халифа"?

Это самое высокое здание в мире. Высота 162-этажного небоскреба – 828 метров. Стоимость сооружения – 1,5 миллиарда долларов.

Что известно о смерти Коби Брайанта