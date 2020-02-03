Самое высокое здание мира украсили изображением Коби Брайанта с дочерью: видео
В Дубае почтили память погибших Коби Брайанта и его дочери Джианны. Неделю назад, 26 января, Коби и его дочь погибли в трагической авиакатастрофе.
2 февраля вечером внешняя часть "Бурдж-Халифа" была украшена фиолетовым и золотистым освещением. Также было изображение легендарного игрока "Лейкерс" и его дочери.
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Что такое "Бурдж-Халифа"?
Это самое высокое здание в мире. Высота 162-этажного небоскреба – 828 метров. Стоимость сооружения – 1,5 миллиарда долларов.
Что известно о смерти Коби Брайанта
- Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января по местному времени.
- Все девять человек, находившихся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша в баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
- Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
- Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
- В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
- В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
- Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Брайанту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.
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