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Самого толстого боксера планеты мощно нокаутировали во втором раунде: видео

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Колин Сангстер и Эндрю Кейс-Аллен / Скриншот

Интересный бой прошел в рамках боксерского вечера в Миннеаполисе, США. Участниками поединка стали два малоизвестных, но зато довольно заметных боксера Колен Сангстер и Эндрю Кейс-Аллен.

Колин проводил второй бой в профессиональной карьере, а для Эндрю – это был и вовсе дебют.

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Кейс-Аллен подошел к бою в ужасной физической форме и напоминал не боксера, а бойца сумо. Его вес составлял 186,8 кг. Энди Руис мог бы позавидовать такой массе.

Бой длился всего два раунда, за которые оба боксера успели побывать на настиле ринга. Сначала в нокдауне побывал Сангстер, но сумел подняться. А уже во втором раунде Колен под звук гонга отправил в нокаут Кейс-Аллена, и тот уже встать не смог. Рефери зафиксировал нокаут.

Также в Нью-Йорке состоялся боксерский вечер, главным поединком которого стал бой между украинцем Иваном Редкачем и американцем Дэнни Гарсией. Украинец проиграл бой и упустил шанс стать официальным претендентом на чемпионский пояс WBC в полусреднем весе.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс
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