Самоизоляция на 14 дней: Минздрав назвал дату возобновления УПЛ и когда вернутся зрители

С 22 мая в Украине будет разрешено проводить спортивные мероприятия, однако при пустых трибунах. Восстановление футбольного сезона в Украине возможно только при соблюдении противоэпидемических мероприятий.

Министр здравоохранения Максим Степанов 14 мая на брифинге сообщил, что с 22 мая в Украине будут разрешены спортивные мероприятия. Правительство определит критерии, как должны проходить спортивные соревнования, сообщает 24 канал.

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В интервью телеканалам "Футбол 1, 2, 3" Степанов пояснил заявление Президента Владимира Зеленского о том, что 22 мая начнется второй этап смягчения карантина.

По словам Степанова, восстановление некоторых спортивных соревнований с 22 мая возможно только при пустых трибунах.

Если говорить о футболе, то недавно я встречался со Андреем Павелко (президент УАФ, – Спорт24), мы обсудили восстановление FAVBET Лиги. Это возможно только при соблюдении противоэпидемических мероприятий – все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19

– сказал Степанов.

Ожидается, что футбольный сезон в Украине может продлиться 30 мая. Степанов подтвердил эту дату.

Он рассказал, что сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения соревнований.

Кроме того, министр отметил, что команды необходимо обеспечить ПЦР-тестированием.

Что такое ПЦР-тест?Это полимеразная цепная реакция. То есть, такой метод в молекулярной биологии, благодаря которому можно увеличить небольшое количество желаемого ДНК в материале (пробе), а следовательно и подтвердить его наличие. Соответственно, ПЦР-тест на COVID-19 обнаруживает в, например, слюне человека ДНК коронавируса SARS-CoV-2.

Степанов заявил, что в начале следующей недели станет известно, когда и при каких условиях начнутся спортивные соревнования.

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Также глава Минздрава сообщил, что если у одного из футболистов выявят коронавирус, то вся команда должна пойти на самоизоляцию на 14 дней.

Если накануне они играли официальный матч, то необходимо изолировать команду-соперника,

– добавил Степанов.

По мнению Степанова, болельщики вернутся на стадионы, когда в Украине коронавируса практически не будет.

"Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", – резюмировал министр.

По состоянию на 14 мая в Украине подтверждено 16 847 случаев заражения COVID-19, 456 человек умерло и 4 143 выздоровели.

Отметим, что 14 мая выздоровело рекордное количество людей и этот показатель превзошел новые случаи заражения.

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