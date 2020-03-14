Самолет разваливался еще в воздухе: эксперты завершили расследование катастрофы Эмилиано Салы
Стала известна новая информация о катастрофе самолета футболиста Эмилиано Салы, который разбился в конце января 2019 года.
Отделение по расследованию авиационных происшествий (AAIB) опубликовало на государственном британском сайте Gov.uk окончательный отчет о катастрофе самолета.
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Самолет вылетел из аэропорта Нанта в 19:06, 21 января 2019 года. В 20:16 при маневрировании самолет исчез с радаров и ударился о море. Ни у пилота, ни у самолета не было необходимых лицензий или разрешений для полета на коммерческой основе.
Следователи считают, что пилот Дэвид Ибботсон, вероятно, отравился угарным газом, когда произошла авария. Утечка, возможно, была вызвана неисправностью в выхлопной трубе, которая позволила газу попасть в кабину через систему отопления. Кроме того, он превысил скорость при полете. Пилот также слышал "грохот" или "гул" во время вылета и "чувствовал" туман в самолете.
Что случилось с Эмилиано Салой?
- Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой.
- Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.
- После сообщения об исчезновении самолета, было начато спасательную операцию. Однако она осложнялась плохими погодными условиями, а также тем, что область поисков была довольно большой.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Сала и Дэйва Ибботсона почти не было.
- После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета.
- В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист.
- 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Сала.
- ФИФА обязал "Кардифф" заплатить часть трансфера за погибшего игрока.
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