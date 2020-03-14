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Самолет разваливался еще в воздухе: эксперты завершили расследование катастрофы Эмилиано Салы

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Стала известна новая информация о катастрофе самолета футболиста Эмилиано Салы, который разбился в конце января 2019 года.

Отделение по расследованию авиационных происшествий (AAIB) опубликовало на государственном британском сайте Gov.uk окончательный отчет о катастрофе самолета.

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Самолет вылетел из аэропорта Нанта в 19:06, 21 января 2019 года. В 20:16 при маневрировании самолет исчез с радаров и ударился о море. Ни у пилота, ни у самолета не было необходимых лицензий или разрешений для полета на коммерческой основе.

Следователи считают, что пилот Дэвид Ибботсон, вероятно, отравился угарным газом, когда произошла авария. Утечка, возможно, была вызвана неисправностью в выхлопной трубе, которая позволила газу попасть в кабину через систему отопления. Кроме того, он превысил скорость при полете. Пилот также слышал "грохот" или "гул" во время вылета и "чувствовал" туман в самолете.

Что случилось с Эмилиано Салой?

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Пропал Эмилиано Сала Футбол
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