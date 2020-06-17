Чемпиону мира 2019 года в спринте американцу Коулман грозит двухлетняя дисквалификация. Легкоатлет пропустил три допинг-теста.

О таком результате сообщил орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) на официальном сайте.

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Нарушение антидопинговых правил

Кристиану Коулман предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен временно отстранен от соревнований.

Ранее Коулман признался, что опасается дисквалификации за пропуск теста на допинг. Спортсмен рассказал, что ему грозит дисквалификация, после чего он некорректно указал свое местонахождение и в декабре 2019 года пропустил тестирование на допинг.

Это нарушение стало уже третьим для Коулмана за последние 12 месяцев, поэтому его могут дисквалифицировать на один или даже два года.

Если Олимпиада в Токио состоится в следующем году, тогда легкоатлет не сможет принять участие в соревнованиях.

Кто такой Кристиан Коулман

Коулман – самый быстрый человек на планете по результатам 2019 года.

На прошлогоднем чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе он победил на дистанции 100 м, показав в финальном забеге личный рекорд – 9,76 с.

Также на чемпионате мира 2019 года в Дохе Коулман взял золото в эстафете 4х100 м. Кроме того, в его активе мировой рекорд в беге на дистанции 60 м (6,34 с), установленный в феврале 2018 года.

В 2018 году стал чемпионом мира в помещении (60 м). Также получил две серебряные награды на чемпионате мира в Лондоне.

Чемпионат мира среди мужчин на дистанции 100 м.