Самую молодую чемпионку Европы по борьбе признали лучшей спортсменкой Украины в апреле

Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины назвала лучшую спортсменку апреля 2019 года в Украине. Ею стала борчиха Оксана Ливач.

Напомним, в Бухаресте 21-летняя действующая чемпионка Европы до 23 лет, прошлогодняя бронзовая призерка чемпионата мира в весовой категории до 50 кг Оксана Ливач уверенно завоевала медаль высшей пробы. Для самой молодой чемпионки Европы-2019 из Украины это первое европейское золото среди взрослых и первое высокое признание НОК.

Как это было: Украинка Левач драматично выиграла золото чемпионата Европы по борьбе

Стоит сказать, что в НОК отметили и замечательные достижения наших спортсменов на международной арене в борьбе, тяжелой атлетике, спортивной и художественной гимнастике.

Напомним, женская сборная Украины триумфально завершила чемпионат Европы по вольной борьбе, став первой в общекомандном зачете. Золотые медали на чемпионате Европы завоевали Оксана Ливач, Ирина Гусяк, Алла Черкасова и Алина Бережная. Татьяна Кит и Лилия Горишняя получили звание вице-чемпионок Европы.