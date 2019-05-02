Самую молодую чемпионку Европы по борьбе признали лучшей спортсменкой Украины в апреле

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Оксана Ливач
Оксана Ливач

Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины назвала лучшую спортсменку апреля 2019 года в Украине. Ею стала борчиха Оксана Ливач.

Напомним, в Бухаресте 21-летняя действующая чемпионка Европы до 23 лет, прошлогодняя бронзовая призерка чемпионата мира в весовой категории до 50 кг Оксана Ливач уверенно завоевала медаль высшей пробы. Для самой молодой чемпионки Европы-2019 из Украины это первое европейское золото среди взрослых и первое высокое признание НОК.

Как это было: Украинка Левач драматично выиграла золото чемпионата Европы по борьбе

Стоит сказать, что в НОК отметили и замечательные достижения наших спортсменов на международной арене в борьбе, тяжелой атлетике, спортивной и художественной гимнастике.

Напомним, женская сборная Украины триумфально завершила чемпионат Европы по вольной борьбе, став первой в общекомандном зачете. Золотые медали на чемпионате Европы завоевали Оксана Ливач, Ирина Гусяк, Алла Черкасова и Алина Бережная. Татьяна Кит и Лилия Горишняя получили звание вице-чемпионок Европы.

 

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Теги: Спорт Вольная борьба
Источник: 24 канал
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