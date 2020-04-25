Самые яркие пенальти в украинском футболе: захватывающие видео

Пенальти в футболе выполняют уже болеьше века. Что интересно, существует аж 3 версии возникновения 11-метрового наказания. Одно из самых ярких пенальти в истории украинского футбола выполнил Артем Милевский в матче со Швейцарией на ЧМ-2006.

Об этом смотрите в свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" на 24 канале.

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Мысли, что марафон – это дело совершенных физических атлетов – стереотип. Это смогла доказать Реджен Честейн – официально самая тяжелая женщина, которая преодолела марафон. Ее путь к финишу был изнурительным и выносливым. Девушка также собирается преодолеть Ironman – это соревнование сверхлюдей, которое состоит из заплыва на 4 километра, езды на велосипеде на 180 километров и на десерт – марафона.

Больше о самых тяжелых женщинах, которые смогли преодолеть предубеждения и пробежать марафон – смотрите в программе: