Самые разгромные поражения "Динамо" в еврокубках: видео

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Самые разгромные поражения "Динамо" в еврокубках:
Самые разгромные поражения "Динамо" в еврокубках: / GETTY IMAGES

Киевское "Динамо" потерпело болезненное поражение в рамках 1/8 финала Лиги Европы от "Челси". "Бело-синие" на своем поле уступили 5:0, а по сумме двух матчей – 8:0.

До этого в своей истории киевляне только дважды проигрывали 5:0, но на выезде. В 1992 году украинские футболисты были биты "Бенфикой" в Лиссабоне, а в 2002 в Турине с таким же счетом проиграли "Ювентусу".

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Бенфика – Динамо 5:0 (1992 год, Лиссабон, Лига чемпионов, группа B)

В 1992 году киевляне неожиданно потерпели разгромное поражение в Лиссабоне. После этого матча было много слухов, что игра была договорной.

Ювентус – Динамо 5:0 (2002 год, Турин, Лига чемпионов, группа Е)

В 2002 году мощный "Ювентус" с Дель Пьеро, Недведом и Давидсом прошлись катком по украинскому клубу.

 

 

Поражение от "Челси" стало крупнейшим в истории "Динамо" на своем поле.

Еще дважды киевляне в своей истории проигрывали с разницей в четыре мяча. В 2006 году мадридский "Реал" дома разгромил "Динамо" 5:1 во втором туре Лиги чемпионов группы Е. В 2007 году "бело-синие" были биты на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" четыре раза отличились в воротах украинцев.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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