Самые смешные казусы Олимпийских игр: кто занял первые места скандального рейтинга

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Спорт навыворот
Спорт навыворот / 24 канал

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – Олимпийские игры являются главными соревнованиями в истории человечества. Однако в современном мире это не только спортивные соревнования, но и яркое шоу. Казалось, все должно быть на высшем уровне, однако, иногда случаются комические эпизоды, которые запоминаются надолго.

Также в выпуске:

В ОАЭ возродили древние развлечения предков – гонки на верблюдах. Первые такие соревнования состоялись еще в седьмом веке. К слову, самые горячие баталии, котрые разгораются в Дубае, выглядят не менее зрелищно, чем забеги других скакунов.

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Теги: Спорт ОАЭ Гонки Спорт навыворот
Источник: 24 канал
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