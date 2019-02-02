Самые смешные казусы Олимпийских игр: кто занял первые места скандального рейтинга

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – Олимпийские игры являются главными соревнованиями в истории человечества. Однако в современном мире это не только спортивные соревнования, но и яркое шоу. Казалось, все должно быть на высшем уровне, однако, иногда случаются комические эпизоды, которые запоминаются надолго.

Также в выпуске: В ОАЭ возродили древние развлечения предков – гонки на верблюдах. Первые такие соревнования состоялись еще в седьмом веке. К слову, самые горячие баталии, котрые разгораются в Дубае, выглядят не менее зрелищно, чем забеги других скакунов.