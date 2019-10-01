Самые странные гола футболистов по итогам 2019 года

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В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – недавно ФИФА вручила победу в номинации "Лучший гол года" форварду венгерского "Дебрецена" Даниэлю Жоре. Он забил впечатляющий гол ударом через себя в ворота "Ференцвароша". Однако есть футболисты, которым особенно ничего и делать не надо было, чтобы принести победу своим командам, но они и с этим задача не справились.

Также в выпуске:

Филиппины – это довольно скромная страна на спортивной карте. Однако оттуда происходит настоящая звезда мирового масштаба боксер Мэнни Пакьяо. Также там особое отношение к баскетболу, ведь на улицах можно увидеть множество щитов с кольцами.

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Теги: Спорт Спорт навыворот Новости Спорта Футбол
Источник: 24 канал
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