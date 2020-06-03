Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда. Смерть мужчины всколыхнула весь мир.

Об этом рассказал представитель Мейвезера Леонард Эллерби, слова которого цитирует издание ESPN.

Читайте также По уровню расизма Украина даст прикурить США: реакция чемпиона мира на убийство Флойда

Он, видимо, разозлится из-за того, что я говорю это. Но он наверняка заплатит за похороны,

– отметил Эллерби.

Бывший боксер связывался с семьей афроамериканца и получил положительное согласие на свое предложение.

Представитель боксера подчеркнул, что Мейвезер делает все по доброй воли, желания и хотел бы не распространять об этом информацию.

Непобедимый американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.

Напомним, что Мейвезер завершил боксерскую карьеру в 2017 году, одержав 50 побед в 50 боях. Сейчас Флойд является известным инвестором и владельцем промоутерской компании.

Что известно о смерти Джорджа Флойда