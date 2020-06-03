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Украинские футболисты первыми в Европе сыграют матч с болельщиками на стадионе
2 июня , 17:27 Украинские футболисты первыми в Европе сыграют матч с болельщиками на стадионе
Михайло Гема
Будущие олимпийские чемпионки оказались на улице: подробности
2 июня , 16:04 Будущие олимпийские чемпионки оказались на улице: подробности
Софія Кулай
100 подтягиваний: Ломаченко поразил феноменальной физической силой в зале – видео
1 июня , 19:57 100 подтягиваний: Ломаченко поразил феноменальной физической силой в зале – видео
Юрій Семенюк