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Самый популярный канал Британии покажет фильм о братьях Кличко

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Братья Кличко
Братья Кличко / GETTY IMAGES

Самый популярный платный спортивный канал Великобритании и Ирландии Sky Sports покажет документальный фильм о братьях Кличко. Фильм о легендарных украинских боксерах выйдет на экраны 16 июня.

Sky Sports покажет путь братьев Кличко на вершину

27 мая Sky Sports запустил новый телеканал под названием Sky Documentaries. На нем будут транслироваться эксклюзивные документальные фильмы о спорте, информирует klitschko-brothers.com.

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К показу планируются фильмы и о выдающихся атлетах, среди которых Тайгер Вудс, Мухаммед Али, Конор МакГрегор, Лэнс Армстронг, Усэйн Болт и братья Кличко.

Фильм об украинских боксерах, их пути на вершину и различных аспектах их жизни будет показан в премьере 16 июня и станет хедлайнером телевизионного дня.

Основные достижения Кличко

Кроме многих побед и значительного вклада в развитие профессионального и любительского бокса, братьям принадлежит уникальный рекорд.

В 2008 году они стали первыми в истории профессионального бокса братьями, которые одновременно завоевали титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям самых престижных мировых организаций WBC, IBF, WBA, IBO, WBO и The Ring.

Всего в коллекции братьев было шесть возможных в профессиональном боксе титулов.

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Титулом WBC владел Виталий, а всеми другими поясами – Владимир.

Виталий Кличко завершил карьеру в 2012 году, победив немца Мануэля Чарра. Владимир ушел из бокса в 2017 году, проиграв Энтони Джошуа. 

Автор: Михаил Гема
Теги: Владимир Кличко Виталий Кличко Новости Спорта Спорт Бокс
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