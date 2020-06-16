Авторитетный журнал The Ring составил рейтинг сильнейших боксеров супертяжелого веса (больше 91 килограмма). В рейтинг неожиданно не попал украинец Александр Усик.

Лучшим боксером современности в супертяжелом дивизионе редакция журнала The Ring назвала чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Об этом сообщает сайт The Ring.

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Непобедимый Тайсон завоевал титул WBC в феврале 2020 года. 31-летний британец нокаутом победил американца Деонтея Уайлдера.

Также Фьюри принадлежит титул чемпиона по версии журнала The Ring.

Поэтому первым в рейтинге стал чемпион мира по версиям WBA, WBA и IBF Энтони Джошуа. На второй строчке разместился Деонтей Уайлдер.

Замыкает тройку лидеров "временный" чемпион мира по версии WBC Диллиан Уайт.

В топ-10 не попал Александр Усик. Зато нашлось место Майклу Хантеру, которого Усик в 2017 году победил.

Рейтинг The Ring

Чемпион – Тайсон Фьюри