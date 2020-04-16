Самый быстрый человек планеты Усэйн Болт показал, что такое настоящая социальная дистанция: фото

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт пошутил на тему коронавируса.

Спортсмен поделился в Instagram фотографией финиша на дистанции 100 метров на Олимпиаде-2008 в Пекине, где он завоевал свое первое олимпийское золото.

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"Социальная дистанция", – подписал свое фото Болт.

Достижения Усэйна Болта

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. На текущий момент – обладатель мировых рекордов в беге на 100 м – 9,58 с; и 200 метров – 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки – 36,84 С.



Является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио-де-Жанейро 2016).

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