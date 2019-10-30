Самый дорогой легионер "Динамо" признался, как чуть не завершил карьеру в прошлом сезоне

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Беньямин Вербич
Беньямин Вербич / Footboom

Самый дорогой легионер в нынешнем составе киевского "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, что едва не покончил с футболом.

Признание словенского футболиста киевлян прозвучало перед матчем с "Шахтером" в 1/8 Кубка Украины.

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Когда получил ту травму, сначала вообще не знал, что делать. В начале мая перенес оперативное вмешательство, которое, к счастью, оказалось удачным. Через некоторое время я начал восстановление и проходил реабилитационные процедуры. Во время терапии находился в Словении. Вроде бы все было хорошо, но когда поехал на сбор с командой, снова почувствовал дискомфорт.

Я был в отчаянии, даже звонил специалистам в Словению и Сербию, но никто не знал, что мне посоветовать. Говорили, что так и должно быть, просто нужно привыкнуть. Я думал, что это все, больше не смогу играть в футбол. Эти полгода были черным периодом для меня,
– сказал Вербич в интервью dynamo.kiev.ua.

В нынешнем сезоне 25-летний словенец сыграл в 14 матчах во всех турнирах за "Динамо", при этом забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.

"Динамо" на данный момент находится на втором месте в УПЛ, имея отставание в 10 очков от "Шахтера".

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Теги: Спорт Новости Спорта Динамо Футбол
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