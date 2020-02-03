Самый дорогой полузащитник в истории "Динамо" отказал топ-клубу из России

Полузащитник "Галатасарая" Юнес Беланда, известный в Украине по выступлениям в составе "Динамо", отклонил предложение перехода в московский "Спартак".

"Спартак" вел переговоры о переходе марокканца, однако так и не смог договориться. Стамбульский клуб был готов отпустить футболиста, но сам игрок отказал москвичам, сообщает Sabah.

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Также "Галатасарай" ожидал предложения из Саудовской Аравии, однако оно так и не поступило. Затем состоялись переговоры с "Монако", но они тоже ни к чему не привели.

Отметим, что контракт марокканца с "Галатасараем" истекает летом 2021 года. Клуб не намерен ждать момента, когда Юнес станет свободным агентом, и рассчитывает продать его в ближайшее межсезонье.

В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провел 13 матчей в чемпионате Турции, забил 3 гола (все – с пенальти) и получил 4 желтых карточки.

Добавим, что Юнес Беланда является самым дорогим полузащитником в истории киевского "Динамо". По данным Transfermarkt, в июле 2013 года украинский клуб заплатил "Монпелье" за марокканца 10 млн евро.