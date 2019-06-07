Самый известный теннисист Джокович в девятый раз вышел в полуфинал Roland Garros

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Серб Новак Джокович в девятый раз вышел в полуфинал Roland Garros. В перенесенном на один день из-за дождя матче 1/4 финала первая ракетка мира разобрался с Александром Зверевым.

К тому же серб не отдал соперникам на турнире в Париже ни одного сета.

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Хотя немец был очень близок к тому, чтобы это сделать – в первой партии Джокович победил только со счетом 7:5. Однако, на большее Александра Зверева не хватило. В следующих двух сетах Новак легко победил – дважды по 6:2.

За путевку в решающий матч французского Грэнд Слэм он поборется с четвертым номером мирового рейтинга Домиником Тимом. Австриец не заметил на пути в полуфинал россиянина Карена Хачанова. Тим торжествовал в трех сетах – 6:2, 6:4 и снова 6:2.

Что такое турнир Roland Garros?Открытый чемпионат Франции по теннису 2019, турнир, проходящий с 26 мая по 9 июня 2019 года. Сейчас происходит 123-й Открытый чемпионат Франции.

Турнир включает соревнования в единичном и парном разряде среди мужчин и женщин, а также соревнования в смешанном разряде. Юниоры разыграют первенства в единичном и парном разряде среди юношей и девушек. Будет проведено также одиночные и парные соревнования на колясках для теннисистов с ограниченными возможностями. Парные соревнования среди легенд тенниса у мужчин будут проходить в двух категориях – до 45 лет и свыше 45 лет. Парные соревнования среди легенд у женщин состоятся в единой категории.

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Теги: Новости Спорта Спорт Ролан Гаррос Новости Франции Теннис
Источник: 24 канал
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