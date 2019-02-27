Самый ожидаемый бой года сорвался, обидчик Кличко "попал под раздачу"

Обидчик Владимира Кличко британский боксер Тайсон Фьюри был раскритикован за отказ проводить повторный бой против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

Реванш Уайлдер – Тайсон Фьюри не будет следующим боем боксеров, сообщили в WBC.

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"Бой Фьюри – Уайлдер официально не будет следующим боем боксеров. Чемпион Уайлдер проявляет свое желание провести реванш, но Фьюри захотел провести еще один бой и надеется, что реванш состоится позже", – отметили в организации.

Бой между Деонтеем и Тайсоном должен был пройти на арене Barclays Center в Нью-Йорке. Что касается даты боя, то поединок планировался на 27 апреля, или 18 мая.

Уайледр уже успел прокомментировал отказ Фьюри провести бой в ближайшее время.

Ты – жалкий подонок. Но я не виню тебя за то, что ты потребовал промежуточного боя. Я бы наверное тоже так поступил, если бы видел, как мои мозги расплескались по настилу ринга,

– цитирует Уайлдера iSport.ua.

Первая встреча в ринге между Уайлдером и Фьюри завершилась вничью – несмотря на то, что Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне по ходу боя, судьи раздельным решением не смогли отдать победу кому-либо из соперников.

Кто станет следующими соперниками боксеров пока не известно.

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