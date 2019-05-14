Самый строгий английский арбитр безумно праздновал победу своей команды на стадионе: видео

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Майк Дин
Майк Дин / standard.co.uk

Известный английский арбитр Майк Дин стал главной звездой матча плей-офф Второй футбольной лиги Англии.

В плей-офф Второй футбольной лиги Англии (четвертый по силе дивизион) "Транмер Роверс" в гостях сыграл вничью с "Форест Грин Роверс". Благодаря победе в первом матче, "Транмер" вышел в финал плей-офф, который пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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Особым поединок сделало присутствие на трибунах знаменитого английского рефери Майка Дина. В этот день он был не при исполнении обязанностей, а посетил поединок как простой болельщик. Дин был на секторе выездных фанатов и сходил с ума после финального свистка.

Майк Дин родился в Мерсисайде, в городе Беркенхед. "Транмер Роверс" как раз оттуда. Дин поддерживает свой клуб с детства.

В этом сезоне Майк побил рекорд – выписал 100-ю красную карточку в АПЛ. Больше него футболистов с поля не удалял никто. Рекордную красную получил Эшли Янг с "Манчестер Юнайтед". Дин также самый опытный судья АПЛ. Он работает в Премьер-лиге 19 сезонов, за это время отсудил 482 матча и назначил 158 пенальти.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
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