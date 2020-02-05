Самый титулованный клуб Украины находится на грани исчезновения

Гандбольная команда "ZTR" прекращает свое существование из-за отсутствия финансирования.

Коллектив гандбольного клуба написал открытое письмо МКМС, Федерации гандбола, в котором просит сохранить команду. Открытое письмо обнародовали на официальном сайте гандбольного клуба "ZTR".

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"К сожалению, с 1 февраля 2020 года ПАО "Запорожтрансформатор" не имеет возможности выделять средства для финансирования гандбольного клуба ZTR и команда прекращает существование", – говорится в заявлении.

Полный текст письма:

К слову, гандбольный клуб "ZTR" был создан в 1992 году. Сегодня команда является самой титулованной из игровых видов спорта в стране: спортсмены 14 раз становились чемпионами Украины, 11 раз – серебряными призерами, дважды – бронзовыми. "ZTR" – трехкратный обладатель Кубка Украины. На международной арене "ZTR" дважды становился четвертьфиналистом Лиги чемпионов европейских стран.