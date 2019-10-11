Самый тяжелый соперник – Тайсон Фьюри, самый легкий – Деонтей Уайлдер, – Усик

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Самый тяжелый соперник – Тайсон Фьюри, самый легкий – Деонтей Уайлдер, – Усик

Украинский боксер Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе. Первым его соперником будет Чазз Уизерспун. Но украинец думает и о будущих соперниках.

Стоит напомнить, что Усик является претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе. Поэтому он должен драться с победителем пары Энтони Джошуа – Энди Руис, бой которых запланирован на 7 декабря. Хотя Усик об этом бое еще не думал, как и об этих боксерах.

"Мне бы очень хотелось посмотреть это вживую. даже жена об этом говорила. Я не думаю о том, буду ли я обязательным претендентом и являюсь ли обязательным претендентом именно сейчас. Пока что я думаю о поединке, который мне сейчас следует провести. Дай Бог, все будет хорошо, и я начну думать о другом", – ответил Усик на вопрос о возможном бое.

Усик 12 октября проведет дебютный бой против Чазза Уизерспуна в супертяжелом весе.

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При этом боксер так и не дал четкого ответа, готов ли он к чемпионскому бою в супертяжелом весе после одного поединка в новой весовой категории.

"Достаточно ли одного поединка? Не знаю. Надо просто выходить. Надо давать людям возможность. Если не дать возможность сделать, то не увидим. Когда у меня будет такая возможность, я воспользуюсь ею, и вы увидеть, готов я или нет", – подчеркнул Усик.

Он также оценил и боксеров, с которыми ему, возможно, придется драться.

"Самый тяжелый оппонент – Тайсон Фьюри, а самый легкий – Деонтей Уайлдер. Я с ним хочу драться, и все. Я пошутил, что Деонтей Уайлдер будет самым легким. Не бывает легких боев. Надо работать, и все придет. У него есть пояс, он сильный", – подытожил Усик.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Деонтей Уайлдер Новости Спорта Тайсон Фьюри Усик – Уизерспун Александр Усик Бокс
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