Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2020/21, Харькову не дали матч за Суперкубок УЕФА

Во вторник, 24 сентября, в Словении состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, где был принят ряд решений, в том числе о проведении финалов Лиги чемпионов 2021-2023, финала Лиги Европы-2021 и Суперкубка УЕФА 2021.

На проведение Суперкубка УЕФА сезона 2020/21 претендовал стадион "Металлист" в Харькове, однако, организация выбрала город Белфаст в Северной Ирландии.

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Что касается финалов Лиги чемпионов 2021-2023 и финала Лиги Европы-2021, то победы одержали следующие города:

Финал Лиги чемпионов 2020/21 – Санкт-Петербург.

Финал Лиги чемпионов 2021/22 – Мюнхен.

Финал Лиги чемпионив2022 / 23 – Лондон.

Финал Лиги Европы 2020/21 – Севилья.

Суперкубок УЕФА 2021 – Белфаст.

К слову, Украина уже принимала важные футбольные матчи. В 2012 году финал Евро, который проводился в Украине и Польше, состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". А через шесть лет столичная арена приняла финальный матч между "Реалом" и "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.