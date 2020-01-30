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"Реал" разгромил "Сарагосу" в Кубке Испании – видео

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Сарагоса – Реал: результат матча и видео голов / twitter.com/realmadrid

"Реал" в 1/8 финала Кубка Испании без проблем разгромил "Сарагосу" из Сегунды. "Сливочные" забили 4 мяча и оставили свои ворота нетронутыми.

Сарагоса – Реал 0:4

Голи: Варан, 6, Лукас, 32, Винисиус, 72, Бензема, 79

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Голевой парад уже на 6-й минуте поединка начал французский защитник Рафаэль Варан. В середине тайма партнера по команде поддержал Лукас Васкес.

После перерыва "Реал" провел еще два мяча – голами отметились Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

Кроме "Реала", в четвертьфинал прошли "Атлетик", "Вильярреал", "Валенсия", "Реал Сосьедад" и "Гранада".

Сарагоса – Реал видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Реал
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