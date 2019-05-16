Сассуоло – Рома: прогноз букмекеров
В рамках 38-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" примет на своем поле "Рому". Букмекеры оценили шансы команд на победу.
Прогноз MarathonBet
"Рома" продолжает борьбу за Лигу Чемпионов. В предпоследнем туре Серии А волки едут в гости к "Сассуоло". От топ-четверки клуб из Рима отстает на три очка.
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Поэтому эксперты именно гостей считают фаворитом. Коэффициент на победу "Ромы" – 1,45. Хозяев – 6,9. Ничья – 5,25.
Волки набрали хороший ход. Они не проигрывают вот уже семь поединков подряд.
Сможет ли столичный клуб обыграть неуступчивый "Сассуоло". Ответ не за горами. Стартовый свисток этого матча прозвучит в субботу 18 мая в 21:30.
Seria A. Тур 37
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