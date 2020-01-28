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Сауль Альварес стал помехой организации поединка Ломаченко

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Василий Ломаченко / boxingscene.com

Следующим соперником Василия Ломаченко должен стать американец Теофимо Лопес. Оба боксера подтвердили поединок, но официально о бое все еще не объявлено.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в комментарии EsNews в который раз рассказал, что бой состоится в апреле или мае.

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"Я жду этого с нетерпением. Для меня это захватывающий поединок. У Ломаченко лучшие навыки, которые я видел. Этот парень, Лопес, обладает огромной силой удара, и он моложе. Так что это отличный бой. Поединок состоится, но я не знаю точную дату", – сказал Арум.

На данный момент неизвестно, где состоится бой. По словам Арума, все зависит от мексиканского чемпиона мира по версиям WBC, WBA Сауля Альвареса.

Одно из мест – это Madison Square Garden, Нью-Йорк, но люди из Вегаса также заинтересованы в этом бою. Все зависит от Канело Альвареса. Будет ли Альварес проводить бой в районе Синко де Майо 2 мая в Лас-Вегасе или он поедет в Японию и подерется с Риото Муратой в Токио. Посмотрим,
– резюмировал Арум.

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  • Ломаченко в последний раз выходил на ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
  • Непобедимый Теофимо Лопес 15 декабря легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.
  • На кону встречи Ломаченко и Лопеса будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Бокс Спорт Василий Ломаченко
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