Сауль Альварес: как стать чемпионом по боксу в 21 год, но потерять все из-за украинца

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) следующий бой проведет против россиянина Сергея Ковалева (34-3-1, 29 КО). Бой мексиканца с обладателем чемпионского пояса по версии WBO в полутяжелом весе состоится 2 ноября. Что следует знать про Сауля "Канело" Альвареса – в материале Спорт24.

Сауль Альварес – профессиональная карьера

Сантос Сауль Альварес Барраган – полное имя нашего героя. Родился 18 июля 1990 года в мексиканском городе Гвадалахара.

Детство Сантоса было не самым легким. Рос в многодетной семье, был самым маленьким ребенком. Имел 6 старших братьев и одну сестру. Все братья занимались боксом, и Сауль также последовал их примеру. Несомненно, их превзошел. Конкуренцию до поры до времени составлял разве что брат Ригоберто, который также смог стать чемпионом мира.

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На ринг начал выходить еще в период старшего школьного возраста – 13 лет. Сразу начал показывать невероятные результаты. Всего за год дошел до финала взрослого чемпионата Мексики, а через год вообще получил золотую награду.

Именно в этот период получил прозвище, которое будет его сопровождать на протяжении всей карьеры – "Канело". Причина возникновения прозвища – нетипичная, как для мексиканца, внешность. Рыжие волосы, бледная кожа и веснушки по всему телу. Ходят слухи, что первый раз так его назвал тренер Хосе Рейносо. Сначала он называл талантливого парня "Canelito", что из мексиканского переводится, как "маленькая корица". Со временем мальчик превращался во все более взрослого, мужественного воина. Параллельно и ласковое "Canelito" превратилось в более воинственное "Canelo".

После победы на любительском чемпионате Мексики, Альварес решает переходить в профессионалы. 29 октября 2005 года в 15 летнем возрасте дебютирует на профессиональном ринге. Первые бои проводит в лимите первого полусреднего веса, далее переходит в полусредний, в котором завоевывает первые серьезные достижения: титулы чемпиона по второстепенных версиях WBA Fedecentro, NABF, WBO Latino, молодежного чемпиона мира по версии WBC.

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Первые серьезные бои провел против Эури Гонсалеса, Карлоса Герейры и пуэрториканца Хосе Мигеля Котто. Последний – претендент на титул чемпиона мира, был нокаутирован в 9 раунде. Это поражение стало единственным досрочным за всю карьеру Котто. Уверенно проводит следующие бои. Побеждает опытных противников. Среди которых: Карлос Мануэль Бальдомир, Лавмор Нду.

5 марта 2011 года выходит на бой за титул чемпиона мира WBC. Соперником был британец Мэтью Хаттон, которого 21 летний боксер побеждает разгромным решением судей (трижды 119:108).

Через год проводит интересный поединок против выдающегося бойца, чемпиона в трех весовых категориях – Шейна Мосли. Как и Хаттону, не оставляет шансов на судейских записках (118:110 и дважды 119:109). В этом бою Сауль получил самый большой на тот момент гонорар в карьере – 2 миллиона долларов.

Через полгода проводит унификацию против чемпиона WBA Остина Траута. В конкурентном бою объединяет 2 престижных титула и добывает вакантный пояс журнала "The Ring".

После почти безупречной 8 летней профессиональной карьеры, для Сауля приходит темная полоса. Первое поражение – бой против лучшего боксера тех пор, лидера P4P американца Флойда Мейвезера. Более опытный американец, издеваясь, деклассировал еще молодого мексиканца.

Учитывая ход боя, интересным моментом было то, что один из судей насчитал ничью. Это вызвало большое возмущение как у самого Флойда, так и в мировой боксерской общественности. Симпатия судей к Канело будет проявляться еще несколько раз в течение его дальнейшей карьеры.

Однако, этот бой для всех был просто невероятно выгодным, стал самым дорогим на тот момент за всю историю мирового бокса. Промоутеры заработали 150 миллионов долларов, из которых на гонорар американца ушло около 70 миллионов, а мексиканца – 10 миллионов долларов.

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После поражения Альварес проводит бои в рамках промежуточного веса – 155 фунтов (70.3 кг). Побеждает крепких бойцов: Альфредо Ангуло и Эрисланди Лару, Джеймса Киркленда. В ноябре 2015 года побеждает чемпиона мира в трех весовых категориях Мигеля Котто. Бой был достаточно равным, прошел все 12 раундов, но победу с уверенным отрывом, единогласным решением судей одержал Канело.

Следующим оппонентом стал популярный британский боксер Амир Хан, который выступал до этого в полусреднем весе. Бой проходил в высоком темпе, который диктовал боксер пакистанского происхождения. Однако надолго Амира не хватило, он начал задерживаться на близкой дистанции, тем самым стал хорошей мишенью для ударов мексиканца и был нокаутирован в 6 раунде.

Бой с Амиром Ханом стал последним в лимите 155 фунтов. После этого Сантос бьется с соотечественником, экс-чемпионом мира в среднем весе, претендентом на мировой титул в полутяжелом – Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Несмотря на преимущество последнего в росте и размахе рук, Сауль не выглядел физически слабее, был более эффективным и активным в течение всего боя. Получил соответствующую оценку судей.

Наверное, главным событием стал не сам бой, а интервью, которое дал победитель. В нем он публично бросил вызов королю средней весовой категории – Геннадию Головкину.

Бойо произошел 17 сентября 2017 года. Ему предшествовал период взаимных унизительных комментариев и угроз на счет друг друга. Сам бой проходил на встречных курсах. В первой половине более активным был казахстанец, но после середины мексиканец начал добавлять и давить на чемпиона. Поединок прошел все 12 раундов, после чего судьи вынесли скандальный вердикт – ничья. Большое количество бойцов, комментаторов и экспертов выступили против такого решения, отдавая победу Головкину. За Геннадия была и статистика, согласно ей он нанес на 49 точных ударов больше, чем его противник.

Сразу после боя боксеры согласились на реванш, который прошел в сентябре прошлого года. Поединок, в целом, был похож на первый поединок. Было много хороших ударов, однако потрясти друг друга они так и не смогли, в равной борьбе дождались финального гонга. Судьи снова скандальным решением помогли мексиканцу, отдав ему победу при абсолютно равной успешности с обеих сторон.

После этого Альварес получает 2 чемпионских пояса: WBA и WBC, решает провести бой во втором среднем весе. В этом дивизионе в красивом стиле побеждает обладателя титула WBA Regular – Рокки Филдинга.

Этот вечер бокса стал первым с участием Альвареса, который транслировался на стриминоговом канале DAZN. С ними Канело подписал крупнейший контракт в истории спорта. Он рассчитан на 5 лет, мексиканец должен провести 10 боев, а за это он получит 365 миллионов долларов.

В мае этого года в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden провел унификацию в среднем весе против Даниэля Джейкобса. Американец вел хорошую борьбу, но был менее активным, точным и закономерно проиграл свой титул.

Летом рассматривалось несколько возможных соперников для следующих поединков: Калум Смит, Геннадий Головкин (3 бой), Сергей Деревянченко, Хайме Мунгиу. Однако он отказывается от обязательной защиты титула IBF против украинца Деревянченко, и у него отбирают этот титул. Чемпионский пояс со временем разыграют Деревянченко и Головкин, и судьи присудят победу казахскому боксеру.

Взамен Канело выбрал, наверное, самый рискованный вариант – перепрыгнуть через 2 дивизиона, перебраться в полутяжелый вес и сразиться с чемпионом WBO Сергеем Ковалевым. Поединок состоится рано утром 3 ноября примерно в 5:00 по киевскому времени. Данный поединок будет иметь историческое значение – выиграть чемпионский пояс, перепрыгнув через 2 весовые категории, пока удавалось только Бернарду Хопкинсу и Рою Джонсу.

Личная жизнь

Сауль Альварес является прославленным ловеласом. Еще до 20 лет стал отцом и воспитывает дочь Эмили, есть слухи, что это не единственный его ребенок. Имел несколько известных романов, в том числе с колумбийской моделью Барбарой Турбей, актрисой Кейт Дель Кастильо и еще одной моделью Шеннон де Лимой. Также в его биографии роман с певицей Синтией Родригес, и наверное еще много с кем...