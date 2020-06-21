Талантливая украинская футболистка сборной Украины Татьяна Романенко, которая выступает во французском "Реймсе" рассказала о том, как выбрал ее футбол, о зарубежных периодах в карьере, конкуренции и жесткой дисциплине в Корее – в эксклюзивном интервью Спорт24.

Футбол с парнями и "армия" в Корее

– В интервью часто говорите, что не Вы выбрали футбол, а он Вас. Почему?– С ранних лет бегала с парнями, поэтому не могу сказать точно, когда именно познакомилась с мячом. Всегда мечтала попасть в национальную команду страны и выступать на лучших соревнованиях. Мне повезло, что нашла себя в этом деле.

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– Какими видами спорта также занимались?

– До футбольной карьеры занималась танцами.

– Как танцы помогли в Вашей футбольной карьере?

– Танцы дали мне хорошую растяжку. Могу дотягиваться до мяча на высоте, где не сможет кто-то другой.

– Сначала играли в мужской команде. Была ли недооценка со стороны парней?

– Думаю, что да. Меня всегда ставили на первые позиции, возможно, ребята завидовали. Думаю не очень приятно слышать парням, когда говорят, что девушка играет лучше них.



Татьяна Романенко / Женская сборная Украины

– Что было в игре с парнями сложнее всего?

– В команде была одной девушкой, поэтому психологические моменты были сложными. Одной из причин, почему покинула команду стало то, что в мою сторону начались подколки со стороны других, которые были не слишком приятными. Однако, искренне благодарна периоду в этой команде. Этот год заложил серьезный фундамент в моей будущей карьере. Если бы сыграла еще некоторое время за мужскую команду, думаю, что еще бы добавила в своей игре. Когда же пополнила состав женской команды, увидела, что в некоторых моментах оказалась сильнее других девушек.

– Никогда не задумывались сменить футбол на футзал?

– Сначала, когда была в составе мужской команды, тогда выступали в футзальных соревнованиях. В общем мне нравится этот вид спорта. Много футболисток перешли играть за футзальные команды. Не загадываю в будущее, все возможно. У меня есть другие планы, которые не связаны со спортом.

– Вы часто вспоминаете, что в Корее было сложно привыкать к жесткой дисциплине. Какие особенности могли бы выделить?

– Жили в одном большом здании, рядом была база, где находился спортзал, место питания. Рядом с этим жильем располагалась небольшая поляна, где делали разминку. Просыпались мы в 6:30, шли на разминку, потом был завтрак, а днем нас ждали две тренировки – утром и вечером. Утром также могли работать в спортзале. Иногда сдавали очень сложные тесты на выносливость, после которых было трудно дойти к своей кровати. Это было похоже на армию. Я сильно подтянула свои физические качества в Корее, которых мне хватило еще на несколько лет. Во Франции все наоборот, нет таких серьезных нагрузок. Когда пополнила состав французов, у их команды было лишь три тренировки в неделю. Поэтому сказала тренеру, что нужно менять тренировки, если он хочет вывести клуб в Высшую лигу. Понимала, что хочу расти, поэтому предложила наставникам изменить подход к тренировочному процессу.



Татьяна Романенко и Андрей Ярмоленко / Instagram

Ожесточенная конкуренция

– Насколько у Вас вспыльчивый характер?

– Не люблю играть грубо, поэтому удаления в моей карьере бывали не часто. Вспоминаю красную карточку в 16-летнем возрасте, также в одном из матчей за молодежную сборную Украины. Во Франции за несколько лет уже успела получить два удаления. Иногда французские футболистки могут сыграть против тебя не по футбольным правилам, немного "грязно". Первое мое удаление во Франции было ошибочным, клуб обжаловал решение арбитра и мне отменили наказание. А в одной товарищеской встрече я отмахнулась от соперницы.

– Серьезная ли конкуренция в команде на Вашей позиции?

– В современном футболе многие футболистки являются универсальными игроками, которые могут сыграть не только на одной конкретной позиции. У нас достаточно хорошая конкуренция. В этом сезоне на мою позицию в "Реймсе" пришла молодая футболистка из "Лиона". Думаю, удалось выиграть у нее конкуренцию. У меня было больше игровой практики, принесла немало полезных действий своей команде.

– Как команда изменилась за Ваше время в ней?

– Руководство клуба пытается вносить изменения, чтобы развивать клуб в положительном направлении, но все упирается в финансы. Лишь несколько ведущих клубов во Франции не имеют проблем в финансовом плане. Когда впервые поехала с командой на тренировочные сборы, то была неприятно поражена. Мы ночевали в палатках, условия были такие, что вспоминать даже не хочется. Последние годы нам снимали дом, где мы могли выспаться и самостоятельно готовили себе еду. У нашего тренера такая тренировочная подготовка, чтобы сдружить коллектив. Считаю ее не слишком правильной в профессиональном плане. В этом году надеюсь, что остановимся в отеле, чтобы хорошо подготовиться к сезону.

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– Были ли предложения из других клубов, кроме "Реймса"?

– Были предложения из Германии. Всегда мечтала попробовать свои силы в этом чемпионате, но выбрала французский футбол. Французский чемпионат мне больше подходит по физическим параметрам. В Германии же больше силовой стиль игры.

– Почему не удалось закрепиться в итальянском чемпионате?

– Поехала в Италию не по футбольным причинам. У меня там был любимый мужчина, поэтому смотрела варианты именно в этой стране. Один из клубов откликнулся на мое предложение, но возникли большие проблемы с документами. Считаю, что потеряла год в футбольной карьере. Жизнь мне дала урок, что нужно заниматься чем-то одним. Ты устраиваешь личную жизнь или отдаешься полностью любимому делу.

Тонкости футбола во Франции

– Удивляет еще что-то во Франции?

– Сама выплачиваю налоги, ни в одном клубе моей карьеры такого не было. Такими вопросами занимался клуб, а я просто выполняла свою работу на футбольном поле. Во Франции много разнообразных налогов на все. Также в этом году мне сказали, что нужно будет самостоятельно заплатить за продление визы. Для меня такой опыт впервые, понятия не имею, как это будет выглядеть. Из-за того, что оплачиваю квартиру, различные налоги и дорогие цены на все, иногда бываю даже в минусе для себя в финансовом плане.



Татьяна Романенко / "Реймс"

– Не хочется тогда сменить французский чемпионат на другой?

– В течение трех лет выступаю во Франции, учусь в этой стране. Сейчас меня все устраивает в моей карьере. Переездов в моей жизни хватало, поэтому хочется стабильности.

– Чувствуете ли себя уже немного француженкой?

– Не считаю, что изменилась и стала похожей на них. Но все-таки, что-то для себя от французов взяла. За эти годы во Франции стала более самостоятельной.

– Можете ли назвать период во Франции лучшим заграничным отрезком времени?

– С уверенность могу сказать, что да. С этим клубом прошли "огонь и воду". Когда только пополнила состав команды, клуб выступал во второй по силе лиге Франции. За три года мы вышли в Высшую лигу и остались в ней. Неплохо зарекомендовали себя в этом сезоне.

– Можно ли назвать период в "Реймсе" самым большим прорывом в карьере?

– Думаю, что в профессиональном плане мой уровень игры ухудшился. Сейчас такой период в карьере, когда понимаю, что уже готовлюсь к тому, что футбол отойдет немного на второй план. У меня много проектов и задумок, которые хочу развивать вне футбола. Когда-то была большая мотивация, чем сейчас. Конечно, хочу помочь клубу и сборной получать хорошие результаты.

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Будущие планы

– Когда тогда чувствовали, что выросли в профессиональном плане больше всего?

– На протяжении всей моей карьеры были взлеты и падения, поэтому выделить один период сложно. Возможно, когда выступала в Харькове. Моя игра в Корее была мне по нраву. Также могу выделить два года во французском чемпионате, хорошо себя зарекомендовала. Сейчас меньше работаю с мячом, поэтому уверенности в собственных силах поубавилось. Но конкретно выделить один момент не могу.



Футболистка Татьяна Романенко / Instagram

– Складывается ли мнение, что Ваша футбольная карьера идет к завершению?

– Думаю, что да. Планировала в этом году закончить карьеру, но из-за пандемии коронавируса поняла, что мои планы не будут сполна реализованы в иной области развития.

– В какой отрасли планируете дальше развиваться?

– Хочется попробовать открыть собственный бизнес в фэшн индустрии. Понимаю, что в Украине будет сложно развивать такой бизнес, у нас платежеспособных людей не так много, как за рубежом. Себя нужно хорошо зарекомендовать, чтобы набрать свою клиентскую базу. Сейчас только развиваюсь и получаю знания, чтобы все грамотно реализовать.

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