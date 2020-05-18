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Сборная Украины разгромила Россию в крупнейшем онлайн-поединке в истории

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Live Chess-поединок Украина – Россия
Live Chess-поединок Украина – Россия / Getty Images

На платформе Chess.com завершился онлайн-матч между сборными Украины и России по шахматам в рамках суперфинала Мировой Лиги.

Крупнейший Live Chess-поединок в истории завершился победой команды Украины во всех трех видах программы – блице, быстрых и классических шахматах– 808:396, 942:506, 650.5:493.5. Об этом сообщается на странице "Украинские шахматы" в Facebook.

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  • В первом матче, который проводился с контролем "пуля" (1+1, то есть 1 минута на партию с добавлением 1 секунды после каждого хода) Украина победила 808:396.
  • Второй матч проводился в блиц с контролем 5+2. Здесь украинцы выиграли с общим счетом 942:506.
  • Наконец, в третьем матче, который проходил с контролем 10+2, Украина победила Россию со счетом 650,5:493,5.

По словам организаторов, суперфинал Мировой Лиги стал матчем за звание абсолютного чемпиона и крупнейшим Live Chess матчем в истории.

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Теги: Новости Спорта Спорт Новости России Шахматы
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