Мужская сборная Украины по гандболу узнала соперников по отборочному турниру на чемпионат Европы-2022.

Сборная Украины попала в группу 3, в которой сыграет с Россией, Чехией и Фарерскими островами. Об этом сообщает страница Федерации гандбола Украины на Facebook.

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Добавим, что на Евро-2020 сборные Украины и России прекратили борьбу на предварительной стадии, не получив ни одной победы, а Чехия вышла в основной раунд, где заняла последнее место.

Чемпионат Европы по гандболу 2022

Команды, которые займут первые два места в группах, и четверо лучших, кто займет третье место, выйдут в финальную часть европейского первенства. Отборочные матчи будут проходить с ноября 2020 по май 2021 года, все команды сыграют между собой в формате матчей дома и на выезде.

Финальный турнир Евро-2022 пройдет с 13-го по 30 января 2022 года в Словакии и Венгрии. Туда уже пробились хозяева турнира, а также действующий чемпион Европы Испания и серебряные призеры последнего европейского первенства Хорватия.