Андрей Лунин

Голкипер "Реала" был признан лучшим вратарем турнира, пишет 24 канал. На мундиале Андрей сыграл в шести матчах, в которых пропустил четыре гола.

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В двух матчах украинец отстоял на "ноль" (против Катара в группе и Италии в полуфинале).

Лунин начал сезон снова в аренде. "Реал" отправил украинца ради игровой практики в "Вальядолид". Но там Андрей провел лишь 2 матча.

В январе голкипер перешел в "Овьедо", который выступает в Сегунде. В новой команде Лунин стал основным вратарем. Испанские СМИ, которые увлекаются игрой Андрея, пишут, что в сезоне 2020/2021 Лунин будет вторым номером в "Реале".

Видео удачных действий Лунина в воротах "Овьедо"