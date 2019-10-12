Сборная Андорры прервала серию из 56 поражений подряд, обыграв команду украинского тренера

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Андорра победила Молдову
Андорра победила Молдову / Фото из соцсетей

Сборная Андорры в отборах на чемпионаты Европы потерпела 56 поражений подряд. Эту серию было прервано в матче против Молдовы в пятницу, 11 октября.

Андорра – Молдова 1:0

Гол: Валес, 63
Удаление: Гинсари, 55 (Молдова)

Все в матче решил единственный гол Валеса на шестьдесят третьей минуте. Игрок отличился ударом головой после подачи с углового.

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В настоящее время Молдова уже играла в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Гинсари. Он сыграл рукой в чужой штрафной, пытаясь переправить мяч в ворота соперников.

Видеообзор матча Андорра – Молдова

Этой победой Андорра прервала серию из 56 поражений подряд в отборах на чемпионаты Европы. И вообще эта победа стала лишь третьей в официальных матчах этой сборной. Всего в активе андоррцев семь побед, пять из которых было добыто дома.

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Благодаря этой победе Андорра обошла Молдову в группе H и поднялась на пятое место. У обеих сборных по три очка.

Напомним, что сборную Молдовы тренирует украинский тренер Семен Альтман. В 2010-2011 годах он был в тренерском штабе сборной Украины.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Евро-2020 Спорт Футбол Новости Спорта
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