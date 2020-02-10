Сборная Бразилии с игроками "Шахтера" обыграла Аргентину и сыграет на Олимпиаде-2020 - видео

Олимпийская сборная Бразилии обыграла Аргентину и выступит на Олимпиаде-2020 в Токио. В составе бразильской команды выступают два игрока донецкого "Шахтера".

В финале квалификации бразильцам надо было обыгрывать Аргентину, чтобы попасть на Олимпиаду-2020. Аргентинцы к этому времени уже забронировали себе путевку на турнир.

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Победить удалось благодаря голу Паулиньо и дублю Куньи. Именно последнего во втором тайме заменил полузащитник "Шахтера" Майкон. Еще один игрок "горняков" Додо провел матч в запасе.

Видеообзор матча Бразилия – Аргентина

Таким образом Бразилия стала одной из сборных, которые выступят на Олимпиаде-2020. Матчи состоятся в шести японских городах (сам турнир примет Тоико) с 22 июля по 12 августа.