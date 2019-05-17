Сборная Чехии по хоккею избежала поражения в игре с Латвией, финны одолели Данию: видео

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ЧМ-2019 по хоккею
ЧМ-2019 по хоккею / twitter.com/narodnitym

В Словакии на чемпионате мира состоялись последние матчи четвертого тура чемпионата мира по хоккею. Трудную победу удалось одержать Чехии в игре с Латвией. А Финляндия не имела проблем с Данией.

Финляндия – Дания 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

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В первом периоде скандинавского противостояния команды не забивали. А вот после перерыва первой сумела отличиться Дания, чем сильно разозлила финнов. Сборная Финляндии ответила двумя шайбами и закончила дело в последнем периоде еще одним точным броском.

Благодаря победе Финляндия обошла Канаду в группе A и разместилась на втором месте. Продолжает лидировать Германия, которая выиграла все четыре поединка.

Чехия – Латвия 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)

Настоящая драма развернулась в Братиславе, где Чехия встречалась с Латвией. После первого периода латыши побеждали 2:0. Однако во второй 20-минутке чехи собрались и не только сравняли счет, но вышли вперед. В последнем периоде Чехия еще дважды отличилась в воротах соперника и позволила Латвии забросить всего одну шайбу.

После этой победы Чехия вышла на третье место в группе B. Латвия занимает пятое место.

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Теги: Новости Спорта Спорт Чемпионат мира по хоккею 2019 Хоккей
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