Сборная Франции получила чемпионские кольца за победу на ЧМ-2018: фото и видео

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Сборная Франции получила чемпионские кольца за победу на ЧМ-2018: фото и видео

Игроки сборной Франции получили кольца. Таким образом они отметили победу на Чемпионате мира 2018 года.

Такой необычный подарок футболистам сделали два игрока сборной. Инициатором выступил Поль Погба, а помогал ему Антуан Гризманн. Оба являются фанатами НБА. Поэтому решили изготовить трофеи аналогичные тем, что получают игроки за победу в плей-офф НБА.

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На перстнях выложен логотип национальной сборной Франции и слова "Чемпионы мира". На них три карата белых бриллиантов, рубинов и сапфиров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

world champion ring +celebration like @nglkante @equipedefrance

Допис, поширений Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Их изготовил ювелир Jason of Beverly Hills.

"Это небольшой жест после победы на чемпионате мира с крупными игроками. Я считаю их своей семьей. Это небольшой подарок от меня", – сказал Погба на пресс-конференции в учебном центре Франции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadeau inoubliable pour un souvenir inoubliable ?. Merci du fond coeur à la bijouterie @paulpogba

Допис, поширений Blaise Matuidi Officiel (@blaisematuidiofficiel)

Напомним, сборная Франции победила на чемпионате мира 2018 года. В финале французы обыграли сборную Хорватии 4:2.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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