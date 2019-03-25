Сборная Франции сыграет матч отбора на Евро-2020 против Исландии в особых футболках: фото

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Сборная Франции по футболу
Сборная Франции по футболу / Фото из открытых источников

В понедельник, 25 марта сборная Франции сыграет квалификационный матч к Евро-2020 против национальной команды Исландии. Чемпионы мира сыграют в ретро-футболках.

Капитан сборной Франции Уго Льорис и тренер Дидье Дешам представили особую форму для матча с Исландией.

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Футболка с воротником и пуговицами. В такой форме "Ле Бле" выйдут на поле, поскольку 25 марта 2019-го ровно 100 лет со дня основания Французской федерации футбола.


Сборная Франции сыграет в ретро-футболках

Матч Франция – Исландия состоится в понедельник, 25 марта. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Также напомним, что следующий матч отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграет на выезде против Люксембурга 25 марта.

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Теги: Футбол Спорт
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