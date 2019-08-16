Сборная Ирана не будет готовиться к соревнованиям в оккупированном Крыму

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Сборная Ирана не будет готовиться к соревнованиям в оккупированном Крыму

Сборная Ирана по легкой атлетике не будет готовиться в оккупированном Крыму к соревнованиям. И не планировала этого делать.

Напомним, так называемый президент "Крымского футбольного союза" Юрий Ветоха заявлял, что Сборная Ирана по легкой атлетике в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата мира проведет тренировочный сбор Евпатории. Ожидалось, что приедет 18 атлетов в конце августа.

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Однако Министерство иностранных дел Украины за разъяснениями обратилось в посольство Ирана. И там ответили, что подготовка иранских спортсменов в оккупированном Крыму не предусмотрена, сообщает UATV.

"К тому же, Министерство спорта и молодежной политики Ирана отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Украины и полностью разделяет официальную позицию Тегерана. МИД и Посольство Украины в Иране сообщают, что дополнительно проведут проверку этой информации", – говорится в заявлении МИД Украины.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

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Теги: Спорт МИД Украины Иран Российская пропаганда Новости Крыма
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