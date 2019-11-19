Сборную Испании снова возглавил Луис Энрике, он покинул команду из-за смерти 9-летней дочери

Сборная Испании по футболу уволила главного тренера Роберта Морено. На его место вернулся Луис Энрике.

Об этом на специальной пресс-конференции заявил глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес.

Луис Энрике до этого был тренером сборной Испании. Однако покинул команду летом 2019 года. Впоследствии стало известно, что его 9 летняя дочь Ксана смертельно больна. 29 августа девочка умерла.

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Вместо Луиса Энрике главным тренером сборной назначили его бывшего помощника Роберта Морено. Он работал с Энрике с 2008 года, переходя с ним из одного клуба в другой.

Сборная Испании без поражений прошла отбор на Евро-2020. Команда выиграла 8 матчей, еще дважды сыграла вничью. Сборная забила 31 гол, пропустив лишь 5. При этом серия без поражений теперь составляет 11 матчей.

Отмечается, что Роберт Морено, скорее всего, не будет в новом тренерском штабе сборной Испании.