Сборная Канады по хоккею едва не опозорилась в матче с Францией, шведы смяли Австрию: видео
На чемпионате мира по хоккею в Словакии состоялись очередные поединки. Швеция уверенно обыграла Австрию, а Канада едва не оконфузились в поединке с Францией.
Канада – Франция 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
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Сборная Канады в непростом поединке победила французов. В первом периоде заокеанская сборная забросила три шайбы и казалось, что матч можно завершать.
Однако во втором периоде Франция отыграла одну шайбу. На старте последнего периода французы сократили отставание до 1 шайбы и заставили Канаду включиться. Разъяренные канадцы быстро ответили заброшенной шайбой и затем развили успех. После четырех туров Канада занимает второе место в группе A.
Швеция – Австрия 9:1 (5:0, 2:0, 2:1)
Сборная Швеции после поражения в первом туре выиграла три матча подряд. На этот раз от шведов досталось сборной Австрии. Наиболее активными шведы были в первом периоде, в котором забросили 5 шайб.
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В следующих двух периодах сборная Швеции сбавила обороты и позволила Австрии даже отличиться в своих воротах. Благодаря убедительной победе шведы поднялись на третью строчку в группе B. Австрия – 7-я.