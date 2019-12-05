Сборная Нидерландов понесла неожиданные потери перед Евро-2020

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Рональд Куман / topsports.am

Помощник главного тренера сборной Нидерландов Кис ван Вондерен неожиданно покинул команду. Решение о своей отставке ассистент Рональда Кумана принял после жеребьевки группового этапа Евро-2020.

Кис ван Вондерен присоединился к сборной Нидерландов весной 2018 года. Свою отставку специалист объяснил отсутствием возможности реализовать потенциал тренера.

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Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман остался расстроенным отставкой ван Вондерена, однако уверен, что успеет найти достойную замену.

Конечно, жаль, что Кис оставляет нас в такой важный момент. Но я уважаю его выбор. Наш следующий тренировочный сбор состоится в марте 2020 года. Поэтому у моей команды есть достаточно времени, чтобы найти замену Вондерену,
– цитирует Рональда Кумана сайт КФСН.

Сборная Нидерландов первый матч на групповом этапе Евро-2020 сыграет в Амстердаме против Украины. Игра состоится 14 июня.

В рамках подготовки к чемпионату Европы в марте Нидерланды проведут товарищеский матч с Испанией.

Как Нидерланды попали на Евро?
Сборная Нидерландов в раках отбора играла в группе C. Нидерландцы заняли второе место и попали на Евро-2020 напрямую. Выиграла группу C сборная Германии.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Евро-2020
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