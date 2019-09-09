Сборная Нигерии потеряла двух ключевых игроков перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Нигерии не сможет рассчитывать сразу на двух ключевых игроков в матче против сборной Украины на "Днепр Арена".

Главный тренер сборной Нигерии везет в Днепр только 22 футболистов. Вне заявки оказались капитан команды и форвард "Аль-Насра" Ахмед Муса. Он так и не сумел восстановиться от повреждения и покинул расположение команды.

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Также в Днепре не сыграет и самый дорогой игрок сборной Нигерии полузащитник Уилфред Ндиди. 22-летний игрок, цена на которого составляет 35 миллионов евро, тоже получил повреждения.

Кроме них, против Украины не сыграют защитники Кеннет Омеруо и Тиронни Эбуэхи, а также форварда Генри Оникуру. Поэтому на матч в Украину приедут только 22 игрока.

Состав сборной Нигерии:

Вратари: Фрэнсис Узохо ("Омония", Кипр), Икечукву Эзенва ("Хартленд", Нигерия), Эмиль Мадука Окойе ("Фортуна", Германия).

Защитники: Олаулува Айна ("Торино", Италия), Чидозие Авазим ("Леганес", Испания), Уильям Эконг ("Удинезе", Италия), Леон Балогун ("Брайтон", Англия), Жамилу Коллинз ("Падеборн", Германия ), Семи Аджайи ("Вест Бромвич"), Брайан Идову ("Локомотив", Россия).

Полузащитники: Алекс Ивоби ("Эвертон", Англия), Андерсон Эсити (ПАОК, Греция), Огенекаро Этебо ("Сток Сити"), Келечи Ихеаначо ("Лестер", Англия), Джозеф Арибо ("Рейнджерс", Шотландия).

Нападающие: Виктор Осимхен ("Лилль", Франция), Мойзес Симон ("Нант", Франция), Джожуа Майя, Самуэль Калу (оба – "Бордо", Франция), Самуэль Чуквезе ("Вильярреал", Испания), Пол Онуачу ("Генк", Бельгия), Эммануэль Деннис ("Брюгге", Бельгия).