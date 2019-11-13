Сборная России устроила бойкот накануне матча отбора Евро-2020 с Бельгией

Накануне матча отбора Евро-2020 сборная России по футболу устроила бойкот. Почти все российские футболисты отказались играть с Бельгией в обновленной форме.

По информации Telegram-канала "Мутко против", недовольство выразили все игроки команды кроме тех, у кого есть контракт с этим производителем. Они отказались выходить на матчи с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) в новых футболках.

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Одна из главных претензий – рукава. Дизайнеры расположили цвета российского флага – белый, синий и красный – в обратном порядке. В результате форма отсылала к флагу Сербии, а не России. В компании попытались назвать это специальным ходом, но в представленной на днях форме сборной Германии цвета немецкого флага выполнены правильно.



Скандальная форма сборной России

Руководство Российского футбольного союза (РФС) уже встретилось с представителями Adidas. Футбольные чиновники хотят, чтобы производители переделали форму.

"В случае, если переговоры провалятся с большой вероятностью контракт будет расторгнут. Один из вариантов – контракт с Nike. Тем более с ними у руководителей РФС есть неплохой контакт – именно Nike делает форму для "Зенита", – говорится в сообщении.

К слову, сразу после презентации, которая состоялась 7 ноября, в сети назвали новую форму игроков РФ – "нищетой и шлаком".