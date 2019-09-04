Сборная самых дорогих трансферов лета 2019

Трансферное окно в Европе официально закрыто. Команды уже не смогут покупать или продавать игроков, отдавать их в аренду или усиливать свой состав. В целом команды на трансферы потратили огромные суммы. Предлагаем вам сборную самых дорогих трансферов лета 2019.

За основу была взята схема 4-4-2, которая может быть и 4-2-3-1, когда второй форвард может быть и оттянутым нападающим, а крайние полузащитники – как вингеры. Все цены – с официальных сайтов. Если же их не было, мы пользовались данными Transfermarkt. При этом следует добавить, что сюда вошли игроки, которые занимают определенные позиции на поле, вместе с тем нет игроков, которые вошли в топ-10 самых дорогих трансферов лета-2019. Ведь на их позиции были и более дорогие игроки.

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Чтобы купить эту стартовую одиннадцатку, надо было бы потратить 891,5 миллиона евро. И это без учета отступных футбольным агентам, бонусов самим игрокам и их зарплаты позже. Всего в списке по два игрока "Манчестер Сити", "Реала" и "Барселоны". По одному игроку от "Валенсии", "Атлетико", "Ювентуса", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

Вратарь Яспер Силлессен. Барселона – Валенсия. 35 миллионов евро

Самым дорогим голкипером оказался новичок "Валенсии" Силлессен. Он перешел из "Барселоны". При этом оба клуба провели фактически обмен вратарями. В обратном направлении отправился Нето. За него заплатили 26 миллионов евро.

Стоит добавить, что по похожей схеме обменялись вратарями и "Реал" и ПСЖ. Однако парижане отдали чемпиона мира Альфонса Ареола только в аренду, зато за Наваса заплатили 15 миллионов евро.



Яспер Силлессен

Левый защитник. Ферлан Мэнди. Лион – Реал. 48 миллионов евро

Одним из основных игроков "Реала" был левый защитник Марсело. Но летом "сливочные" из "Лиона" подписали Ферлана Мэнди. Слишком он их поразил в матчах чемпионата Франции. Однако в новом сезоне игрок провел лишь один матч.



Ферлан Менди

Центральный защитник. Гарри Магуайр. Лестер – Манчестер Юнайтед. 87 миллионов евро

В 2018 году "Ливерпуль" совершил рекордный трансфер защитника, приобретя Вирджил ван Дейка за 84,5 мильиона евро (75 миллионов фунтов). В 2019 году этот рекорд был побит. Дважды. Самым дорогим стал защитник сборной Англии Гарри Магуайр. Он перебрался из "Лестера" в МЮ за 87 миллионов. Такая цена связана с тем, что боссы "лисиц" сумели выжать максимум из этого трансфера, ведь в защитника был долгосрочный контракт.



Гарри Магвайр

Центральный защитник. Маттейс де Лихт. Аякс – Ювентус. 85,5 миллиона евро

На момент перехода ему было всего 19 лет. А за него заплатили 85,5 миллиона евро. Маттейс де Лихт громко о себе заявил в прошлом сезоне. Он был капитаном (в 19 лет!) Нидерландского "Аякса", который дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Его хотели "Барселона" и ПСЖ. Но он оказался в "Ювентусе".



Маттейс де Лихт

Правый защитник. Жоау Канселу. Ювентус – Манчестер Сити. 65 миллионов евро

Еще один обмен игроками по позициям. "Ювентус" отдал Жоау Канселу в "Манчестер Сити" за 65 миллионов евро. Зато в Турин отправился Данило, но значительно дешевле – "всего" 37 миллионов евро.

При этом стоит отметить, что только за год до того Жоау Канселу перешел в "Ювентус" за 40,4 миллиона евро из "Валенсии".



Жоау Канселу

Опорный полузащитник. Родри. Атлетико – Манчестер Сити. 70 миллионов евро

Теперь рекордная стоимость опорного полузащитника принадлежит еще одному игроку "Манчестер Сити" Родри. Его "горожане" заплатить 70 миллионов.

У него довольно необычная история. Он начинал в академии "Атлетико", но впоследствии перешел в "Вильярреал". Кроме матчей за команду, он учился в университете и жил в студенческом общежитии. Его прогресс не остался не замеченным, и "Атлетико" теперь за своего питомца пришлось выложить 25 миллионов евро в 2018 году. Но удержать его не удалось – "матрасники" приняли предложение "МанСити" в 70 миллионов евро.



Родри

Центральный полузащитник. Фрэнки де Йонг. Аякс – Барселона. 75 миллионов евро

Еще один игрок этого феноменального "Аякса", который надолго не задержался в Амстердаме. Однако с ним ситуация была проще. О том, что он перейдет в "Барселону", стало известно еще зимой 2019 года. Однако трансфер официально оформили только летом.



Френки де Йонг

Левый атакующий полузащитник. Эден Азар. Челси – Реал. 100 миллионов евро

Азар давно хотел покинуть "Челси". Он хотел новых вызовов. И получил их. Перешел в "Реал". О том, что бельгиец станет новым игроком "сливочных", вокруг которого в будущем будут строиться команды – тоже было известно давно. Главным был вопрос цены. На "Челси" наложен запрет трансферов новых игроков, поэтому отпускать Азара у них желания не было. Но было желание самого игрока. Поэтому "Реалу" пришлось выложить немалую сумму. При этом она может вырасти до 170 миллионов евро, которые будут выплачены в качестве бонусов за успешное выступление Азара.



Эден Азар

Правый атакующий полузащитник. Николя Пепе. Лилль – Арсенал. 80 миллионов евро

Пепе играет как на позиции правого атакующего полузащитника, так и нападающего. Лондонский "Арсенал", который тоже затеял перестройку в команде, был вынужден побить собственный трансферный рекорд, чтобы приобрести его. 80 миллионов евро отправились во французский "Лилль", где в прошлом сезоне ивуариец забил 23 гола и отдал 12 результативных передач за 43 матча.



Николя Пепе

Центральный атакующий полузащитник, второй форвард. Жоау Фелиш. Бенфика – Атлетико. 126 миллионов евро

Рекордный трансфер лета за еще одного 19-летнего игрока – португальца Жоау Фелиша. За него "Атлетико" заплатил 126 миллионов евро. При этом что купить его можно было за 120 миллионов евро. Но мадридцы доплатить 6 миллионов евро, чтобы разбить сумму трансфера на несколько платежей.

Трансфер Жоау Фелиша был довольно неожиданным. Особенно из-за суммы. Игрок хорошо себя проявил в матчах за "Бенфику". Но платить такие деньги за футболиста, который провел только один сезон на взрослом уровне – достаточно рискованно.



Жоау Фелиш

Центральный нападающий. Гризманн. Атлетико – Барселона. 120 миллионов евро

А это один из самых скандальных трансферов лета. Гризманн мог оказаться в "Барселоне" еще летом 2018 года. Но тогда не удалось. после этого вышел фильм о французе в котором он клялся в любви к "Атлетико". Но летом 2019-таки перешел к соперникам.

Руководство "Атлетико" обвинило "Барселону" в том, что они вели переговоры с футболистом за спиной клуба. При этом делало это между матчами Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Также стоит отметить, что "Барса" заплатила 120 миллионов евро. Хотя в контракте футболиста была указана сумма и в 200 миллионов евро. Но "сине-гранатовые" уложились в срок до того, как эта сумма отступных должна вступить в силу.



Антуан Гризманн