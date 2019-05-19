Сборная Швеции по хоккею драматично вырвала победу у швейцарцев, словаки разбили Британию: видео

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ЧМ-2019 по хоккею
ЧМ-2019 по хоккею / SME

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, свои матчи в очередной выиграли сборные Швеции и Словакии.

Великобритания – Словакия 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

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Хозяева соревнований сумели выиграть всего третий поединок, чем улучшили шансы сыграть в плей-офф раунде. На этот раз Словакия разгромила Великобританию. На семь шайб британцы ответили только одним точным ударом.

После этого матча Словакия занимает пятое место в группе A, Великобритания – восьмое.

Швеция – Швейцария 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Настоящая битва за плей-офф была между Швецией и Швейцарией. Команды на двоих забросили семь шайб и шведам удалось вырвать победу в последнем периоде благодаря точному броску Экман-Ларссона.

Таким образом, Швеция и Швейцария делят второе место в группе B. Лидирует – Россия.

 

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Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости Спорта Спорт Хоккей
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