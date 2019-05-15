Сборная США по хоккею едва не опозорилась в матче с Британией, Швейцария завоевала 4-ю победу

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ЧМ-2019 по хоккею
ЧМ-2019 по хоккею / twitter.com/SergeiTato

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в словацких городах Кошице и Братислава, состоялись первые матчи четвертого тура.

США – Великобритания 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

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Сборная США не без проблем победила Великобританию. Американцы вышли вперед в первом периоде, но британцы быстро отыгрались, забросив свою всего вторую шайбу на чемпионате мира.

Во втором периоде между сборными шла напряженная борьба. США забросили шайбу, однако арбитр отменил взятие ворот. В конце концов, американцы своего добились и забросили три шайбы. Британцы снова нашли в себе силы ответить. В последней четверти США дважды забросили и позволили Британии забросить третью шайбу.

Швейцария – Норвегия 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Свой четвертый матч подряд на чемпионате мира по хоккею выиграла Швейцария. На этот раз от швейцарцев досталось Норвегии. Швейцария на классе выиграла каждый из периодов с разницей в одну шайбу. Все, что удалось Норвегии, – это шайба престижа.

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Сейчас Швейцария возглавляет группу B, однако в следующем поединке пройдет испытание на прочность против Швеции.

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Теги: Спорт Новости Спорта Чемпионат мира по хоккею 2019 Хоккей
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