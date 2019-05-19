Сборная США по хоккею вырвала победу у Германии, Чехия разбила Австрию: видео

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ЧМ-2019 по хоккею
ЧМ-2019 по хоккею / twitter.com/usahockey

Сборные команды США, Германии и Чехии оформили выход в плей-офф Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Австрия – Чехия 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

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Чехия разбила Австрию, одержав разгромную победу 8:0. Благодаря этой победе чехи возглавили группу B и гарантировали себе участие в плей-офф. Австрия не получила ни одного очка и в последнем матче поборется с Италией.

Германия – США 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Сборная Германии проиграла второй матч подряд. На этот раз немцы проиграли США. В течение двух периодов держался равный счет. Однако в последнем периоде американцы забросили две шайбы и праздновали победу.

Несмотря на поражение Германия сыграет в плей-офф, как и США.

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Теги: Хоккей Спорт Чемпионат мира по хоккею 2019 Новости Спорта
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