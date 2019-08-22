Сборная Украины будет готовиться к матчу с Литвой на поле с искусственным газоном

Сборная Украины начнет свой сентябрьский сбор 2 сентября, а уже в этот день пройдет ее традиционная открытая тренировка на поле НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Старт открытой тренировки запланирован на 18:00, а перед этим главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретится с представителями масс-медиа в конференц-зале НСК "Олимпийский".

3-4 сентября сборная Украины будет тренироваться на поле с натуральным покрытием НТК им. В. Банникова, а 5 сентября отправится в Ирпень, чтобы провести тренировку на поле с искусственным газоном. Необходимость такой тренировки обусловлена тем, что поединок в Вильнюсе против Литвы пройдет именно на поле с искусственным покрытием.

Вечером 5 сентября делегация сборной Украины возьмет свой курс на Вильнюс, а на следующий день, 6 сентября, команда Андрея Шевченко проведет тренировку на стадионе Литовской федерации футбола.

Напомним, что поединок против Литвы в рамках отбора на Евро-2020 пройдет 7 сентября, старт – 19:00 по киевскому времени.

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На следующий день сборная Украины прилетит в Днепр, где начнет подготовку к товарищескому матчу против Нигерии. Встреча состоится 10 сентября на "Днепр-Арене", начало – 21:30 по киевскому времени.